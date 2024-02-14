В пермский суд поступило уголовное дело о подростковой порнографии

В прокуратуре Индустриального района и в суде историю не комментируют, уголовные дела о сексуальной неприкосновенности, а также связанные с преступлениями против несовершеннолетних рассматриваются в закрытом режиме, персональные данные о их фигурантах по закону не разглашаются. В прокуратуре уточнили, что приговор по делу будет оглашаться открыто, журналисты смогут на нем присутствовать.