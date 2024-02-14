В пермский суд поступило уголовное дело о подростковой порнографии

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В Индустриальный районный суд на рассмотрение поступило уголовное дело о распространении в интернете подростковой порнографии. Судя по картотеке дела, речь идет о 16 эпизодах незаконного изготовления порнографических изображений несовершеннолетних (ст.242.1 ч.2 п.г), такого же числа эпизодов незаконного сбора сведений о частной жизни и его распространения в интернете, а также одного эпизода развратных действий.
В прокуратуре Индустриального района и в суде историю не комментируют, уголовные дела о сексуальной неприкосновенности, а также связанные с преступлениями против несовершеннолетних рассматриваются в закрытом режиме, персональные данные о их фигурантах по закону не разглашаются. В прокуратуре уточнили, что приговор по делу будет оглашаться открыто, журналисты смогут на нем присутствовать.
Как удалось выяснить журналисту Properm.ru от источников в правоохранительных органах, речь идет о рассылке фотографий обнаженной девушки «ВКонтакте». Якобы из мести ее знакомая, также несовершеннолетняя, отправила 16 знакомым незаконно сделанные снимки своей обидчицы, после чего родители героини подростковых «ню» написали заявление в полицию и было возбуждено уголовное дело. В суде его начали рассматривать только сегодня, 14 февраля.