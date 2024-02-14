В Пермском крае ликвидируют семь деревень

Весной планируется провести собрания жителей указанных населенных пунктов по вопросу их объединения. После чего на основании результатов собраний депутаты думы смогут принять решения: об объединении, об упразднении административно-территориальных единиц, а также о внесении в Законодательное Собрание края проекта закона об административно-территориальных изменениях в Юсьвинском муниципальном округе.