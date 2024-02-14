В Пермском крае ликвидируют семь деревень

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Депутаты Думы Юсьвинского муниципального округа приняли решение присоединить к центру округа семь деревень. Соответствующие изменения внесены в Генеральный план Юсьвинского округа, сообщает telegram-канал «На местах».
Основанием послужило обращение жителей о необходимости присоединения населенных пунктов, в которых они проживают, к административному центру округа — селу Юсьва. Речь идет о деревнях Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино и Почашер.
Объединение населенных пунктов позволит участвовать в программе догазификации и жители небольших населенных пунктов смогут обеспечить газом свои домовладения.
Весной планируется провести собрания жителей указанных населенных пунктов по вопросу их объединения. После чего на основании результатов собраний депутаты думы смогут принять решения: об объединении, об упразднении административно-территориальных единиц, а также о внесении в Законодательное Собрание края проекта закона об административно-территориальных изменениях в Юсьвинском муниципальном округе.