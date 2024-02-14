В Пермском крае простятся с 52-летним военным, убитым еще летом 2023 года

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Чиновники Кудымкарского округа сообщили о гибели на СВО 52-летнего военного. Юрий Отинов родился 17 июля 1971 года в селе Белоево Кудымкарского района. На спецоперацию отправился в 2023 году, был в составе штурмового взвода.
Военный был убит еще 25 июля 2023 года, однако простятся с ним только сейчас. Прощание состоится 15 февраля в селе Белоево.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Власти отмечают, что она завершится в момент достижения всех поставленных целей.