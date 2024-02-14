В Пермском крае простятся с 52-летним военным, убитым еще летом 2023 года

Чиновники Кудымкарского округа сообщили о гибели на СВО 52-летнего военного. Юрий Отинов родился 17 июля 1971 года в селе Белоево Кудымкарского района. На спецоперацию отправился в 2023 году, был в составе штурмового взвода.