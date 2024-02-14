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В СИЗО Соликамска Пермского края пытались доставить телефоны в кроссовках

В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках

14 февраля 2024, 02:51
Фото: ГУФСИН

В СИЗО Соликамска Пермского края пытались доставить телефоны в кроссовках

Нарушителям грозит крупный штраф.

В Пермском крае в СИЗО-2 попытались доставить запрещенные предметы. СИЗО-2 находится в Соликамске. Два сотовых телефона и сим-карты сотрудники ГУФСИН обнаружили в подошве кроссовка. Сейчас проводится проверка.

Пресс-служба ГУФСИН отмечает, что передача запрещенных предметов в СИЗО или колонии — это действия, за которые грозит наказание. Человека могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей, отправить на принудительные работы на срок до двух лет, либо лишить свободы на тот же срок.

В ГУФСИН отмечают, что доставить запрещенные предметы заключенным пытаются также в кондитерских изделиях, бытовой химии, еде.

Фото: ГУФСИН
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