В Пермском крае в СИЗО пытались доставить запрещенные предметы в кроссовках

Пресс-служба ГУФСИН отмечает, что передача запрещенных предметов в СИЗО или колонии — это действия, за которые грозит наказание. Человека могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей, отправить на принудительные работы на срок до двух лет, либо лишить свободы на тот же срок.