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В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу

В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу

14 февраля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).
Сюжет
Деньги

В городе Лысьва Пермского края перед судом предстанет женщина за совершение кражи из дома соседа. Обвиняемая проникла в помещение через отверстие на крыше и похитила имущество мужчины. Информацию об этом сообщило ГУ МВД по Пермскому краю.

В ноябре 2023 года в правоохранительные органы обратился житель поселка Кын. По словам потерпевшего, женщина украла у него варочную чугунную плиту, туристическую газовую горелку, термос, мясорубку, столовые приборы, пылесос, бытовые изделия из металла, и пару новых кед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следствием была установлена личность подозреваемой. В день преступления ей были нужны деньги для приобретения алкоголя. Злоумышленница решила наведаться в частный дом соседа во время его отсутствия и похитить его имущество. «Частью похищенного женщина распорядилась по своему усмотрению, а оставшееся спрятала в своем доме», сообщает пресс-служба ведомства.

Похищенные вещи мужчины впоследствии были обнаружены и отданы владельцу. В отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

Дело направлено в суд для рассмотрения.

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