В Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий следствием была установлена личность подозреваемой. В день преступления ей были нужны деньги для приобретения алкоголя. Злоумышленница решила наведаться в частный дом соседа во время его отсутствия и похитить его имущество. «Частью похищенного женщина распорядилась по своему усмотрению, а оставшееся спрятала в своем доме», сообщает пресс-служба ведомства.