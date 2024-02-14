В России начали продавать отечественный препарат против диабета

«Квинсента» — это шприц-ручка, предварительно заполненная препаратом. Особенность конструкции состоит в том, что в случае, когда в шприце остается меньше медикамента, чем в рекомендованной дозировке, селектор дозы должен остановиться до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Так пациенту станет ясно, что в его организм не поступило нужное количество препарата. При этом селектор должен указать объем, который потребуется добавить из новой шприц-ручки для достижения полной дозы.