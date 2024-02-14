В России начали продавать отечественный препарат против диабета

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Как сообщает inkazan.ru, препарат вышел на российский рынок в рамках программы импортозамещения.
«Квинсенту» уже можно приобрести в российских аптеках. Препарат продают в двух формах, приступать к лечению лучше с дозировкой 0,25/0,5 мг. В компании отметили, что лекарство призвано заполнить нехватку аналогичных средств, возникшую в 2023 году в связи с прекращением поставок от единственного производителя.
«Квинсента» — это шприц-ручка, предварительно заполненная препаратом. Особенность конструкции состоит в том, что в случае, когда в шприце остается меньше медикамента, чем в рекомендованной дозировке, селектор дозы должен остановиться до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Так пациенту станет ясно, что в его организм не поступило нужное количество препарата. При этом селектор должен указать объем, который потребуется добавить из новой шприц-ручки для достижения полной дозы.
В последнее время российская фармацевтическая промышленность совершила настоящий рывок, представив на рынок широкий выбор качественных аналогов и инновационных лекарственных препаратов для эффективного лечения различных заболеваний.
Ранее главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. М. З. Сигала» Ильгиз Хидиятов заявил, что проблем с обеспечением лекарственной терапии в стране на сегодня нет. Несмотря на то, что с российского рынка ушли некоторые товарные знаки, их удалось успешно заменить, в том числе препаратами отечественного производства. Количество наименований таких лекарств, по словам Хидиятова, постоянно растет.