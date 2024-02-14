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В розыск объявлен бывший футболист «Амкара»

В розыск объявлен бывший футболист «Амкара»

14 февраля 2024, 15:44
Фото: ВКонтакте/Красава
Евгений Савин уже почти два года не живет на территории России.

МВД объявило в розыск бывшего нападающего «Амкара» Евгения Савина. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Как утверждает источник издания, на 39-летнего Youtube-блогера завели дело о дискредитации российской армии. Весной прошлого года он дал интервью Ксении Собчак, где раскритиковал действия РФ в отношении СВО.

Савин завершил футбольную карьеру в 2015 году. На протяжении нескольких лет работал на канале «Матч ТВ». Позже он создал канал на Youtube под названием «Красава», где вёл спортивный блог и брал интервью у известных личностей из футбола. В 2020 году Савин основал футбольную команду «Красава», которая вместе с владельцем перебралась на Кипр в 2022 году.

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#Военная операция на Украине#Мвд#Амкар#Уголовное дело#Сво#Фк амкар
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