В розыск объявлен бывший футболист «Амкара»

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
МВД объявило в розыск бывшего нападающего «Амкара» Евгения Савина. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».
Как утверждает источник издания, на 39-летнего Youtube-блогера завели дело о дискредитации российской армии. Весной прошлого года он дал интервью Ксении Собчак, где раскритиковал действия РФ в отношении СВО.
Савин завершил футбольную карьеру в 2015 году. На протяжении нескольких лет работал на канале «Матч ТВ». Позже он создал канал на Youtube под названием «Красава», где вёл спортивный блог и брал интервью у известных личностей из футбола. В 2020 году Савин основал футбольную команду «Красава», которая вместе с владельцем перебралась на Кипр в 2022 году.