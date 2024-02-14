В розыск объявлен бывший футболист «Амкара»

Савин завершил футбольную карьеру в 2015 году. На протяжении нескольких лет работал на канале «Матч ТВ». Позже он создал канал на Youtube под названием «Красава», где вёл спортивный блог и брал интервью у известных личностей из футбола. В 2020 году Савин основал футбольную команду «Красава», которая вместе с владельцем перебралась на Кипр в 2022 году.