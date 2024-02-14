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Published Сегодня, 12:08

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Updated Сегодня, 12:10

Организаторы Венского фестиваля отменили выступление Теодора Курентзиса

Венский фестиваль отменил выступление Теодора Курентзиса

14 февраля 2024, 12:08
Фото: properm.ru

Организаторы Венского фестиваля отменили выступление Теодора Курентзиса

Сообщается, что причиной стало недовольство украинского режиссера.

Венский фестиваль отменил концерт бывшего художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, дирижера Теодора Курентзиса. Он должен был исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена в Бургтеатре 12 июня текущего года, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на заявление организаторов, опубликованное в изданиях Der Spiegel и The New York Times.

Концерт Курентзиса отменили после того, как украинский дирижер Оксана Лынив отказалась с ним выступать. Оксана Лынив должна была совместно с Киевским симфоническим оркестром исполнить реквием «Бабий Яр» Евгения Станковича 2 июня. Она отказалась сделать это с Теодором Курентзисом, имеющим российское гражданство.

«В ходе обсуждения после презентации исполнения реквиема „Бабий Яр“ и „Военного реквиема“ в последние дни выяснилось, что презентация обоих концертов в рамках Венского фестиваля сейчас невозможна», — появляется сообщение на сайте Курентзиса при попытке купить билеты.

В апреле прошлого года Теодор Курентзис стал почетным профессором Московской консерватории. В период с 2011 по 2019 годы он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время Курентзис является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Курентзис#Концерт#Теодор курентзис
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