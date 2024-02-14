Власти Соликамска сообщили о гибели на СВО 36-летнего военного

Чиновники не сообщают, когда был убит мужчина, однако его родственники в социальных сетях пишут, что военного не стало 18 января 2024 года. 36-летнего мужчину похоронят в селе Жуланово. Неизвестно, был ли пермяк мобилизованным или контрактником. На странице участника СВО в социальных сетях есть старые фотографии, вероятно, он ранее служил в армии.