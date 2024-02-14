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Published Сегодня, 04:29

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Администрация Соликамска сообщила о гибели на СВО 36-летнего Алексея Бубнова

Власти Соликамска сообщили о гибели на СВО 36-летнего военного

14 февраля 2024, 04:29
Фото: vk.com/solkadm / 1MI

Администрация Соликамска сообщила о гибели на СВО 36-летнего Алексея Бубнова

Прощание с участником спецоперации состоится сегодня.

В ходе специальной военной операции России на Украине был убит Алексей Бубнов из Соликамска. Местная администрация сообщает, что мужчина родился 17 декабря 1987 года. Прощание с ним состоится утром 14 февраля в ДК завода Урал.

Чиновники не сообщают, когда был убит мужчина, однако его родственники в социальных сетях пишут, что военного не стало 18 января 2024 года. 36-летнего мужчину похоронят в селе Жуланово. Неизвестно, был ли пермяк мобилизованным или контрактником. На странице участника СВО в социальных сетях есть старые фотографии, вероятно, он ранее служил в армии.

Фото: соцсети погибшего
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#Военная операция на Украине#Пермь
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