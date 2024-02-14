Власти Соликамска сообщили о гибели на СВО 36-летнего военного

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В ходе специальной военной операции России на Украине был убит Алексей Бубнов из Соликамска. Местная администрация сообщает, что мужчина родился 17 декабря 1987 года. Прощание с ним состоится утром 14 февраля в ДК завода Урал.
Чиновники не сообщают, когда был убит мужчина, однако его родственники в социальных сетях пишут, что военного не стало 18 января 2024 года. 36-летнего мужчину похоронят в селе Жуланово. Неизвестно, был ли пермяк мобилизованным или контрактником. На странице участника СВО в социальных сетях есть старые фотографии, вероятно, он ранее служил в армии.