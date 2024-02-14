Врач рассказала, где россияне заражаются холерой

В России ситуация с холерой на данный момент практически отсутствует. В основном, случаи заражения происходят в других странах, таких как Египет, Индия и страны Карибского бассейна. Однако неподалеку, на Украине, уже около 30 лет существует опасный очаг холеры. В Черном и Азовском морях, а также в реках Днепр, Днестр и Южный Буг находятся холерные вибрионы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».