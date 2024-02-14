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Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Врач рассказала, где россияне заражаются холерой

14 февраля 2024, 09:42
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 тысяч человек по всему миру заболели холерой в январе 2024 года. Самое большое количество случаев зарегистрировано в Замбии и Зимбабве. Погибло уже 775 человек.

В России ситуация с холерой на данный момент практически отсутствует. В основном, случаи заражения происходят в других странах, таких как Египет, Индия и страны Карибского бассейна. Однако неподалеку, на Украине, уже около 30 лет существует опасный очаг холеры. В Черном и Азовском морях, а также в реках Днепр, Днестр и Южный Буг находятся холерные вибрионы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Есть определенные риски и в Мариуполе, который входит в состав России. В 2011 году здесь был введен запрет на купание и рыбную ловлю из-за случаев холеры. Сейчас специалисты внимательно следят за ситуацией.

Если заражение уже произошло, важно как можно скорее распознать болезнь. Своевременная диагностика играет решающую роль, так как без нее возможны летальные исходы. Если помощь не будет оказана вовремя, пациент может умереть в течение суток.

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