Врачи рассказали о последствиях для здоровья «марафонов» компьютерных игр

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Как отмечает Александр Алексеев, кандидат медицинских наук и директор Медицинского института Росбиотеха, долгое пребывание перед монитором может привести к проблемам со зрением и перегрузке опорно-двигательного аппарата. Особенно страдает шейный отдел позвоночника, а при игровой зависимости нервная система может быть истощена. Важно отметить, что эти последствия не возникают мгновенно, пишет RT.
По словам Екатерины Демьяновской, невролога, кандидата медицинских наук и эксперта Лаборатории «Гемотест», у игроков часто возникают боли в запястье и руке, которая используется для управления мышью, онемение пальцев или боль в спине и шее, а также синдром сухого глаза. В результате продолжительного сидения перед монитором и недостаточной физической активности риск набора лишнего веса значительно увеличивается. Психическое и эмоциональное состояние, а также центральная нервная система также страдают от игровых ситуаций, которые могут вызывать стресс и эмоциональные потрясения.
По словам Марии Коренковой, эксперта по биотехнологиям, длительное времяпрепровождение за компьютерными играми может вызывать головную боль и проблемы со зрением у некоторых людей, однако это не относится ко всем.