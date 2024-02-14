Врачи рассказали о последствиях для здоровья «марафонов» компьютерных игр

По словам Екатерины Демьяновской, невролога, кандидата медицинских наук и эксперта Лаборатории «Гемотест», у игроков часто возникают боли в запястье и руке, которая используется для управления мышью, онемение пальцев или боль в спине и шее, а также синдром сухого глаза. В результате продолжительного сидения перед монитором и недостаточной физической активности риск набора лишнего веса значительно увеличивается. Психическое и эмоциональное состояние, а также центральная нервная система также страдают от игровых ситуаций, которые могут вызывать стресс и эмоциональные потрясения.