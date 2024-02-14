«Вторичка» или новостройка. Советуют эксперты

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Эксперты посчитали, какое жилье лучше всего покупать для жизни, а какое для инвестиций. Какие есть недостатки у новостройки и в чем плюсы у вторички, читайте в материале NEWIA.RU.
Обладатель ипотеки нередко задумывается какое жилье ему взять — квартиру на вторичном рынке или новостройку. Ценообразование у этих двух сегментов недвижимости достаточно разное: стоимость строящейся однокомнатной в Москве начинается от 8 млн рублей, на вторичке — от 4 млн рублей. При этом, процент льготной ипотеки составляет 6-8%, обычной — 16-18%.
Сравниваем жилье, понимаем, за что платим
Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум», рассказал изданию о том, что нужно сравнивать условия аналогичного класса жилья. Например, новостройка стоит в среднем в полтора, а не в два раза дороже вторичного жилья. Если учесть это обстоятельство, покупка новостройки с помощью госпрограммы точно выгоднее.
Ежемесячный платеж за вторичную квартиру стоимостью 6 млн рублей при рыночной ставке 18% составит 63 298 рублей, а за новостройку стоимостью 9 млн рублей с помощью комбинированной семейной ипотеки — 62 467 рублей. При этом первичная недвижимость ликвиднее как инвестиционный актив и больше подходит для сбережения средств.
Кроме традиционно более высокой стоимости, новостройки не имеют определенных минусов. Современное жилье характеризуется более эргономичными планировками, высокой энергоэффективностью, качественным благоустройством и развитой инфраструктурой. Поэтому новостройки пользуются большей популярностью на рынке съемного жилья, особенно среди семейных клиентов, несмотря на более высокие арендные ставки. Соответственно, современные квартиры быстрее окупаются, при этом медленнее подвержены амортизации.
Учтите потребности и перспективы.
Марина Фадеева, руководитель Департамента Оценки ООО «Атлант Оценка», предлагает покупателю делать развернутую аналитику недвижимости.
По словам эксперта, при выборе жилья как для проживания, так и для инвестиций, важно учитывать текущие потребности и перспективы. Рынок арендной недвижимости может иметь существенные различия в цене для новостроек и вторичного жилья в зависимости от местоположения, состояния квартиры и других факторов. Обычно новостройки более привлекательны для арендаторов из-за современных удобств и инфраструктуры, но стоимость аренды зачастую выше.
Плюсы покупки вторичной недвижимости могут быть следующие: низкая цена, возможность сэкономить на ремонте, быстрая сделка.
Минусы новостройки могут включать в себя длительное ожидание завершения строительства, возможные проблемы с качеством строительства, высокая цена, долгий срок ожидания сдачи дома.
С экономической точки зрения, выбор между квартирой на вторичном рынке и новостройкой зависит от конкретной ситуации. Если у вас есть возможность платить высокий процент по обычной ипотеке, но при этом цена на вторичном рынке намного ниже, то это может быть выгоднее. Однако, если вы можете воспользоваться льготной программой при покупке новостройки, которая стоит в два раза дороже, то это тоже может быть хорошим вариантом.