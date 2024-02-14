«Вторичка» или новостройка. Советуют эксперты

С экономической точки зрения, выбор между квартирой на вторичном рынке и новостройкой зависит от конкретной ситуации. Если у вас есть возможность платить высокий процент по обычной ипотеке, но при этом цена на вторичном рынке намного ниже, то это может быть выгоднее. Однако, если вы можете воспользоваться льготной программой при покупке новостройки, которая стоит в два раза дороже, то это тоже может быть хорошим вариантом.