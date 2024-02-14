Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности

В четверг в Москве ожидается выпадение осадков, количество которых составит до 20% от месячной нормы. Высота снежных заносов может достичь рекордных значений, которые были зафиксированы в последний раз 68 лет назад в 1956 году.