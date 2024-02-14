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Updated Сегодня, 17:48

Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности

14 февраля 2024, 17:47
В четверг в Москве ожидается выпадение осадков, количество которых составит до 20% от месячной нормы. Высота снежных заносов может достичь рекордных значений, которые были зафиксированы в последний раз 68 лет назад в 1956 году.

Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», в своем Telegram-канале.

По его словам, атмосферный фронт принесет снежные облака в Центральную Россию. В Москве ожидается выпадение осадков от 7 до 10 миллиметров. Высота снежных заносов на ВДНХ, которая в настоящее время составляет 50 сантиметров, вырастет до 60 сантиметров, достигнув рекордных показателей 1956 года, пишет 360tv.ru.

Самый интенсивный снегопад ожидается утром. Синоптик предупредил о возможности транспортного коллапса на дорогах и задержках рейсов в аэропортах.

Тишковец также добавил, что в четверг воздух будет холодным. Ночью ожидается температура от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12 градусов, что ниже нормы на 3-5 градусов.

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