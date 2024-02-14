Высота сугробов в Москве побьет рекорд 68-летней давности

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Об этом сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», в своем Telegram-канале.
По его словам, атмосферный фронт принесет снежные облака в Центральную Россию. В Москве ожидается выпадение осадков от 7 до 10 миллиметров. Высота снежных заносов на ВДНХ, которая в настоящее время составляет 50 сантиметров, вырастет до 60 сантиметров, достигнув рекордных показателей 1956 года, пишет 360tv.ru.
Самый интенсивный снегопад ожидается утром. Синоптик предупредил о возможности транспортного коллапса на дорогах и задержках рейсов в аэропортах.
Тишковец также добавил, что в четверг воздух будет холодным. Ночью ожидается температура от -10 до -15 градусов, днем от -7 до -12 градусов, что ниже нормы на 3-5 градусов.