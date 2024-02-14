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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Западный обход Перми закроют на несколько часов из-за учений оперативных служб

Западный обход Перми закроют на несколько часов из-за учений оперативных служб

14 февраля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Участок будет недоступен для автомобилистов завтра.

В Перми на несколько часов перекроют участок на Западном обходе. Движение всех видов транспорта закроют от Красавинского моста до шоссе Космонавтов 15 февраля с 11:00 до 14:00.

В пресс-службе краевого Минтербеза отмечают, что в это время запланированы учения оперативных служб по реагированию на аварии, специалисты будут отрабатывать проведение аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи людям, пострадавшим в ДТП.

Объезд участка организован через микрорайон Парковый или деревню Кондратово.

#Пермь#Пермские дороги#Транспорт
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