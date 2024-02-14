Западный обход Перми закроют на несколько часов из-за учений оперативных служб

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Перми на несколько часов перекроют участок на Западном обходе. Движение всех видов транспорта закроют от Красавинского моста до шоссе Космонавтов 15 февраля с 11:00 до 14:00.
В пресс-службе краевого Минтербеза отмечают, что в это время запланированы учения оперативных служб по реагированию на аварии, специалисты будут отрабатывать проведение аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи людям, пострадавшим в ДТП.
Объезд участка организован через микрорайон Парковый или деревню Кондратово.