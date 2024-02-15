Александр Белых одобрен на пост председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Депутаты Законодательного собрания одобрили проект постановления о назначении Александра Белых на пост председателя Контрольно-счётной палаты Прикамья.
Ранее Александр Белых был рекомендован Счётной палатой РФ к утверждению на должность после прохождения собеседования в федеральном органе. Напомним, его кандидатуру на пост руководителя Контрольно-счётной палаты региона предложил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ноябре прошлого года.
Предыдущий председатель КСП Пермского края Геннадий Тушнолобов, возглавлявший палату с февраля 2018 года, покинул палату. Это связано с достижением им предельного возраста для госслужащих.
Александр Белых служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе. В июне 2016 года, через три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению во взятке, покинул пост по собственному желанию.
В январе 2017 года Александр Белых получил пост в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Он назначен на должность заместителя начальника департамента — начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В начале февраля 2020 года стало известно о том, что Александр Белых покинул этот пост по собственному желанию.
После этого он занял пост директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.