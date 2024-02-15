Экс-депутат гордумы Перми написал заявление на своих бывших коллег в следком РФ

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Медведев обратился к председателю СУ СК России Александру Бастрыкину с заявлением о преступлении. О этом «Новому компаньону» рассказал сам Медведев.
Опальный парламентарий в своем обращении написал, что городская дума Перми приняла незаконное решении о его досрочном сложении полномочий депутата. По словам Медведева, это последовало после исключения его из фракции КПРФ на основании заявления, которое он не подписывал. По факту произошедшего Сергей Медведев просит возбудить уголовное дело в отношении своих бывших коллег по ст. 357 УК РФ (подделка документов), ст. 292 (служебный подлог) и ст. 293 УК РФ (халатность).
Ранее сообщалось, что 23 января текущего года гордума единогласно проголосовала за прекращение депутатских полномочий Медведева. Основанием лишения мандата стал выход депутата из фракции КПРФ — с заявлением об этом депутат обратился в начале года.