Что известно о чипе Neuralink

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
По сообщению newia.ru, 30 января американский предприниматель Илон Маск объявил в социальной сети о первой в мире процедуре по внедрению нейрочипа в мозг человека. Ранее Neuralink уже проводила аналогичные эксперименты на животных — на свиньях и обезьянах.
Информация о проведенных исследованиях на свиньях не была опубликована, но в Сети появилась информация об экспериментах с обезьянами. На видеозаписи можно увидеть, как одна из обезьян успешно управляет курсором на компьютере с помощью мыслей. О результатах внедрения нейрочипа в человеческий мозг пока ничего не известно, но Илон Маск сообщил, что операция прошла успешно и пациент находится в стадии восстановления.
Разработанное устройство предназначено для обмена информацией между мозгом и гаджетами, что позволит человеку управлять различными устройствами силой мысли. Ученые полагают, что в будущем это приведет к улучшению когнитивных и вербальных функций человека, а также поможет в борьбе с заболеваниями, связанными с повреждением отдельных областей мозга, таких как потеря слуха, болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз.
Таким образом, чип не только позволит управлять машинами силой мысли, но и повысит качество жизни пациентов с ограниченными возможностями. Дальнейшей целью разработчиков является расширение человеческих возможностей. Однако безопасность и долговечность чипа — вопросы, на которые ученые пока не могут дать ответ.