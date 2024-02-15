Что известно о чипе Neuralink

Информация о проведенных исследованиях на свиньях не была опубликована, но в Сети появилась информация об экспериментах с обезьянами. На видеозаписи можно увидеть, как одна из обезьян успешно управляет курсором на компьютере с помощью мыслей. О результатах внедрения нейрочипа в человеческий мозг пока ничего не известно, но Илон Маск сообщил, что операция прошла успешно и пациент находится в стадии восстановления.