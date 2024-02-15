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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Депутат Госдумы предлагает закрыть доступ в алкомаркеты для несовершеннолетних

15 февраля 2024, 06:55
Предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева заключается в том, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних лиц к специализированным алкомаркетам и алкогольным отделам магазинов.

Это предложение было отправлено главе Минпромторга Денису Мантурову и имеется копия этого письма у RT.

Согласно обращению депутата, в последнее время федеральные и региональные власти прилагают значительные усилия для сокращения уровня потребления табака и алкоголя в российском обществе. В России уже запрещена реклама табачной и алкогольной продукции, а в некоторых регионах также введены ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время.

Депутат напоминает, что предприятиям розничной торговли запрещено выставлять табачную продукцию на виду у всех, что является эффективным способом снижения внимания граждан, включая несовершеннолетних, к данному товару.

Однако Хамзаев отмечает, что подобные ограничения частично нарушаются в отношении алкогольных товаров. Это связано с тем, что алкогольная продукция, которая представлена на полках алкомаркетов или больших продуктовых магазинов, доступна для просмотра любому посетителю.

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