Депутат Госдумы предлагает закрыть доступ в алкомаркеты для несовершеннолетних

Согласно обращению депутата, в последнее время федеральные и региональные власти прилагают значительные усилия для сокращения уровня потребления табака и алкоголя в российском обществе. В России уже запрещена реклама табачной и алкогольной продукции, а в некоторых регионах также введены ограничения на продажу алкогольных напитков в ночное время.