Депутаты Прикамья одобрили увеличение стипендий студентам-целевикам

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Пермском крае студентам-целевикам увеличат стипендии. Законопроект, который предусматривает увеличение размеров дополнительных выплат, был принят во втором чтении депутатами ЗС Пермского края во время заседания 15 февраля. Сам законопроект внесен по инициативе главы региона Дмитрия Махонина.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, размер выплаты составит 8 тыс. рублей в первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. — за второй семестр. Для ординаторов 28 и 49 тыс. рублей соответственно. На эти цели власти выделяют 40 млн рублей.
По словам спикера ЗС Пермского края Валерия Сухих, повышение выплат было важным шагом для системы здравоохранения Прикамья.
«Целевой набор студентов имеет важное значение в политике региона по привлечению и удержанию кадров в отрасли. Необходимо не только обеспечить достойные условия трудоустройства молодых специалистов, но и увеличивать привлекательность обучения в наших вузах и колледжах», — подчеркнул спикер.