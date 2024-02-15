Депутаты Прикамья одобрили увеличение стипендий студентам-целевикам

Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, размер выплаты составит 8 тыс. рублей в первый семестр каждого учебного года, 14 тыс. — за второй семестр. Для ординаторов 28 и 49 тыс. рублей соответственно. На эти цели власти выделяют 40 млн рублей.