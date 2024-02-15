Эксперт: запрет на кормление бездомных животных не является решением проблемы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Зоозащитник признал, что проблема бродячих собак в Астраханской области является острой, как и в других частях России. В Астрахани с 2020 года действует программа по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску собак на свободу. Однако, по мнению Юрия Корецкиха, эта программа не дает положительных результатов.
Специалист считает, что нужно было провести стерилизацию большинства бездомных животных, чтобы предотвратить их размножение и обеспечить их здоровье и вакцинацию. Там, где такая система применяется надлежащим образом, через несколько лет можно наблюдать значительные улучшения. Однако в Астраханской области выбрали другой путь, который сопровождался коррупцией. Даже Следственный комитет подтвердил, что подрядчик в Астрахани присвоил более половины выделенных для отлова средств.
Спикер считает, что идея запретить кормление бездомных животных является попыткой переложить ответственность на жителей. Кроме того, по его мнению, такая инициатива не соответствует правовым нормам.