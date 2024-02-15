Эксперт: запрет на кормление бездомных животных не является решением проблемы

Специалист считает, что нужно было провести стерилизацию большинства бездомных животных, чтобы предотвратить их размножение и обеспечить их здоровье и вакцинацию. Там, где такая система применяется надлежащим образом, через несколько лет можно наблюдать значительные улучшения. Однако в Астраханской области выбрали другой путь, который сопровождался коррупцией. Даже Следственный комитет подтвердил, что подрядчик в Астрахани присвоил более половины выделенных для отлова средств.