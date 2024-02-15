Хозяина напавшей на девочку на севере Прикамья собаки оштрафовали

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Суд оштрафовал собственника собаки из Косы. Животное покусало девочку, сообщает краевая прокуратура.
Прокуратура Косинского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка. Выяснилось, что на малолетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой на детской площадке, набросилась и покусала собака, находящаяся на свободном выгуле без намордника. Хозяин собаки был установлен. В результате нападения ребенок испытал физическую боль, нравственные и моральные страдания.
Прокуратура инициировала обращение в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда.
Косинский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме, взыскана сумма в размере 20 тыс. рублей.