Хозяина напавшей на девочку на севере Прикамья собаки оштрафовали

Прокуратура Косинского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка. Выяснилось, что на малолетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой на детской площадке, набросилась и покусала собака, находящаяся на свободном выгуле без намордника. Хозяин собаки был установлен. В результате нападения ребенок испытал физическую боль, нравственные и моральные страдания.