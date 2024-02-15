properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Хозяина напавшей на девочку на севере Прикамья собаки оштрафовали

Хозяина напавшей на девочку на севере Прикамья собаки оштрафовали

15 февраля 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Животное набросилось на ребенка прямо на детской площадке.

Суд оштрафовал собственника собаки из Косы. Животное покусало девочку, сообщает краевая прокуратура.

Прокуратура Косинского района провела проверку по обращению законного представителя ребенка. Выяснилось, что на малолетнюю девочку, которая гуляла с бабушкой на детской площадке, набросилась и покусала собака, находящаяся на свободном выгуле без намордника. Хозяин собаки был установлен. В результате нападения ребенок испытал физическую боль, нравственные и моральные страдания.

Прокуратура инициировала обращение в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда.

Косинский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме, взыскана сумма в размере 20 тыс. рублей.

Читайте также:
Прокуратура требует обеспечить транспортом жителей 23 деревень Кунгурского округаПоставщику в Пермь миллиона фальшивых медхалатов суд сократил срокВ одном из городов Прикамья аптеки оштрафованы за низкую антитеррористическую защиту
#Происшествия#Суд#Прокуратура#Нападение собак
Подпишитесь
Прокуратура обжалует приговор бывшей вице-премьеру правительства Прикамья
Сегодня, 10:57
Состояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось
Сегодня, 11:53
В Перми -30°С, а по Юбилейному текут ручьи. В НОВОГОРе заявляют, что они ни при чем
Сегодня, 10:35
На птицефабрике в Прикамье нашли множество нарушений
Сегодня, 08:32
В Прикамье возбудили дело после сообщений о домогательстве педагога к школьнице
Сегодня, 08:09
В результате мощной ракетной атаки на Белгород пострадали и погибли люди
Сегодня, 10:24