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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:06

Из-за столкновения грузовика и поезда в Прикамье опаздывает один пассажирский поезд

Из-за столкновения грузовика и поезда в Прикамье опаздывает один пассажирский поезд

15 февраля 2024, 15:04
Фото: properm.ru
По данным железнодорожников, причиной ДТП стал выезд грузовика на пути
Сюжет
Дтп

В связи с происшествием на переезде в Пермском крае ожидается задержка пассажирского поезда №96 Москва — Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

По мнению железнодорожников, причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет.

Из-за ДТП произошел сход двух колесных пар локомотива, повреждена опора контактной сети. На месте проводятся восстановительные работы.

Напомним, что 15 февраля в 17:07 местного времени на железнодорожном переезде перегона Щучье Озеро — Бартым (Пермский край) двухпутного электрифицированного участка Янаул — Красноуфимск Горьковской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Произошло столкновение.

#Происшествия#Дтп#Ржд#Железная дорога#Октябрьский
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