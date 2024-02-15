Из-за столкновения грузовика и поезда в Прикамье опаздывает один пассажирский поезд

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В связи с происшествием на переезде в Пермском крае ожидается задержка пассажирского поезда №96 Москва — Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
По мнению железнодорожников, причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших нет.
Из-за ДТП произошел сход двух колесных пар локомотива, повреждена опора контактной сети. На месте проводятся восстановительные работы.
Напомним, что 15 февраля в 17:07 местного времени на железнодорожном переезде перегона Щучье Озеро — Бартым (Пермский край) двухпутного электрифицированного участка Янаул — Красноуфимск Горьковской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Произошло столкновение.