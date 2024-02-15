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Избившему осужденных в соликамской колонии не удалось обжаловать приговор

Избившему осужденных в соликамской колонии не удалось обжаловать приговор

15 февраля 2024, 09:01
Фото: properm.ru
Условное наказание для бывшего начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске обжаловали потерпевшие, государственное обвинение и сам осужденный.

Пермский краевой суд не стал менять приговор экс-начальнику службы безопасности ИК-1 в Соликамске Артуру Хромцову. Он просил в апелляционной жалобе полностью его оправдать, но сегодня судья Пермского краевого суда Светлана Соколова оставила решение первой инстанции без изменений.

Адвокат избитых Хромцовым осужденных Бобомурода Пайшанова и Дмитрия Вдовина Анастасия Шардакова рассказала Properm.ru, что ее доверители также пытались обжаловать решение суда и просили назначить своему обидчику реальное наказание. Реального срока в колонии пыталось добиться и гособвинение. Не исключается, что на решение об условном наказание будет подана кассационная жалоба.

21 ноября Бывший начальник службы безопасности ИК-1 Артур Хромцов был признан виновным в превышении полномочий. Ему назначено 3,5 года условного срока с исполнительным сроком на два года. Дополнительно суд запретил ему в течение года занимать руководящие должности.

В мае прошлого года в сети появилось видео, на котором сотрудник колонии пинает лежащего на полу заключённого. После ЧП в учреждении сменилось руководство.

Видео с избиением осужденного в колонии попало в СМИ и социальные сети в конце мая. После этого стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств).

Потерпевшими признаны двое заключенных Один из них — Дмитрий Вдовин, уроженец села Большая Соснова. Он осужден за торговлю наркотиками и должен отбывать срок до 2025 года. Второй потерпевший — Бобомурод Пайшанов — родился в Ташкенте. Он отбывает наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков. Мужчина лишен свободы до 2031 года.

Капитан юстиции Хромцов занимал должность начальника службы безопасности ИК-1 в Соликамске с 2021 года. Всего он работал в системе ФСИН 11 лет.

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