Избившему осужденных в соликамской колонии не удалось обжаловать приговор

Потерпевшими признаны двое заключенных Один из них — Дмитрий Вдовин, уроженец села Большая Соснова. Он осужден за торговлю наркотиками и должен отбывать срок до 2025 года. Второй потерпевший — Бобомурод Пайшанов — родился в Ташкенте. Он отбывает наказание по статьям, связанным с незаконной продажей наркотиков. Мужчина лишен свободы до 2031 года.