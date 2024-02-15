Китайские ученые назвали причину массового пермского вымирания

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Группа китайских ученых назвала причину самого крупного массового вымирания в истории Земли — речь идет о пермском вымирании, которое произошло 252 млн лет назад. Пермское вымирание является самой крупной катастрофой биосферы в истории планеты, помимо него было еще четыре вымирания. Исследование пока опубликовано лишь в интернете, но оно вошло в мартовский номер международного академического журнала Chemical Geology.
Пермское вымирание не пережили 83% биологических родов, 81% морских видов и 70% видов наземных позвоночных. В то время резко поменялась окружающая среда, проходили кислотные дожди, воздух был отравлен сероводородом, уровень кислорода в воде упал.
Ученые отмечают что на вымирание повлияли массовые вулканические извержения, которые привели к разрушению озонового слоя. Также к вымиранию привело повышенное ультрафиолетовое излучение. Исследование было выполнено при поддержке национального фонда естественный наук Китая.