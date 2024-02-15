Китайские ученые назвали причину массового пермского вымирания

Группа китайских ученых назвала причину самого крупного массового вымирания в истории Земли — речь идет о пермском вымирании, которое произошло 252 млн лет назад. Пермское вымирание является самой крупной катастрофой биосферы в истории планеты, помимо него было еще четыре вымирания. Исследование пока опубликовано лишь в интернете, но оно вошло в мартовский номер международного академического журнала Chemical Geology.