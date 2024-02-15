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Китайские ученые связали массовое пермское вымирание с извержениями вулканов

Китайские ученые назвали причину массового пермского вымирания

15 февраля 2024, 04:40
Фото: pexels

Китайские ученые связали массовое пермское вымирание с извержениями вулканов

Животным пришлось справляться с кислотными дождями.
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Ученые

Группа китайских ученых назвала причину самого крупного массового вымирания в истории Земли — речь идет о пермском вымирании, которое произошло 252 млн лет назад. Пермское вымирание является самой крупной катастрофой биосферы в истории планеты, помимо него было еще четыре вымирания. Исследование пока опубликовано лишь в интернете, но оно вошло в мартовский номер международного академического журнала Chemical Geology.

Пермское вымирание не пережили 83% биологических родов, 81% морских видов и 70% видов наземных позвоночных. В то время резко поменялась окружающая среда, проходили кислотные дожди, воздух был отравлен сероводородом, уровень кислорода в воде упал.

Ученые отмечают что на вымирание повлияли массовые вулканические извержения, которые привели к разрушению озонового слоя. Также к вымиранию привело повышенное ультрафиолетовое излучение. Исследование было выполнено при поддержке национального фонда естественный наук Китая.

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#Пермь#Ученые#Пермский период
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