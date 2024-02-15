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Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц

Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц

15 февраля 2024, 07:40
Фото: Эдуард Соснин
В этом году заканчиваются действующие пятилетние контракты.

Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) Пермского края не будет претендовать на новые контракты по содержанию городских улиц. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на слова министра транспорта Прикамья Сергея Вешнякова. Глава ведомства выступил на пресс-конференции по увеличению финансирования на содержание и ремонт дорог.

Причиной приостановления деятельности краевой структуры стало отсутствие ресурсов для расширения. Дорожная служба теперь не сможет участвовать в конкурсах на выполнение работ по содержанию.

«У этой организации есть определенный набор техники и ресурсов для решения определенных задач. Чтобы зайти на конкурс на содержание какого-либо района Перми, а тем более выиграть его, нужны дополнительные ресурсы. На данный момент, это невозможно», — сказал Вешняков.

В прошлом году ДЭС начала свою деятельность. Кроме этого, служба занимается содержанием региональных трасс, среди которых Восточный обхода Перми, участок Шоссе Космонавтов до пермского аэропорта, и трасс Пермь-Усть-Качка и Пермь-Ильинский.

В этом году стоимость контрактов на содержание городских улиц возрастет. Причиной этому стало удорожание работ, расходных материалов и топлива в 2019 году. Проведение новых аукционов связано с завершением действующих пятилетних контрактов.

Ранее сообщалось, что расходы на уборку улиц в Перми могут увеличиться на 718 миллионов в этом году.

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