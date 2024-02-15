Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц

«У этой организации есть определенный набор техники и ресурсов для решения определенных задач. Чтобы зайти на конкурс на содержание какого-либо района Перми, а тем более выиграть его, нужны дополнительные ресурсы. На данный момент, это невозможно», — сказал Вешняков.