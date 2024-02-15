Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Перми

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:10
Ночь на четверг, 15 февраля, стала в Перми самой холодной за два месяца — за период с 12 декабря. По данным на 8:00, температура воздуха в столице Прикамья опустилась до -28,9˚. Однако погода оказалась чуть теплее, чем ранее прогнозировалось, подводит итог Telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ. Для сравнения, на севере Пермского края 3 января текущего года наблюдались морозы до -40˚.
Минувшей ночью холоднее всего было в следующих городах:
Синоптики отмечают, что пока неизвестны данные по метеостанциям крайнего севера (села Усть-Черная, Ныроб и Вая), где могло быть холоднее -35˚. Также ночь на пятницу, 16 февраля, в южной части региона может оказаться даже морознее сегодняшней.