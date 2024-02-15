Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Перми

Ночь на четверг, 15 февраля, стала в Перми самой холодной за два месяца — за период с 12 декабря. По данным на 8:00, температура воздуха в столице Прикамья опустилась до -28,9˚. Однако погода оказалась чуть теплее, чем ранее прогнозировалось, подводит итог Telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ. Для сравнения, на севере Пермского края 3 января текущего года наблюдались морозы до -40˚.