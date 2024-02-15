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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Перми ночь на 15 февраля стала самой морозной за период с 12 декабря

Минувшая ночь стала самой холодной за два месяца в Перми

15 февраля 2024, 06:08
Фото: fusionbrain.ai

В Перми ночь на 15 февраля стала самой морозной за период с 12 декабря

Грядущая ночь может побить температурный рекорд, но уже на юге региона.

Ночь на четверг, 15 февраля, стала в Перми самой холодной за два месяца — за период с 12 декабря. По данным на 8:00, температура воздуха в столице Прикамья опустилась до -28,9˚. Однако погода оказалась чуть теплее, чем ранее прогнозировалось, подводит итог Telegram-канал ГИС-центра ПГНИУ. Для сравнения, на севере Пермского края 3 января текущего года наблюдались морозы до -40˚.

Минувшей ночью холоднее всего было в следующих городах:

  • Оса (-36,4˚),
  • Губаха и Кунгур (-34,5˚),
  • Чермоз (-33,6˚),
  • Лысьва (-32,1˚),
  • Березники и село Ножовка (-31,8˚),
  • Кудымкар (-31,1˚).

Синоптики отмечают, что пока неизвестны данные по метеостанциям крайнего севера (села Усть-Черная, Ныроб и Вая), где могло быть холоднее -35˚. Также ночь на пятницу, 16 февраля, в южной части региона может оказаться даже морознее сегодняшней.

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#Общество#Регион#Пермь#Погода#Мороз
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