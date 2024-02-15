МСП-производители одежды получили 35,9 млрд рублей кредитов с господдержкой

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Объем кредитования по этому направлению увеличился на 44% относительно 2022 года. Спрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, когда еще не было такого количества экономических ограничений, пишет ТАСС.
В тройке регионов — лидеров по привлечению льготного кредитования в производстве одежды, тканей и кожаных изделий оказались Москва (7,16 млрд руб.), Московская область (4,26 млрд руб.) и Ивановская область (3,9 млрд руб.).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил возрастающий интерес потребителей к отечественным брендам одежды. Наряду с этим предприниматели все больше обращаются за дополнительным льготным финансированием. Привлеченные средства они используют для расширения производства, приобретения оборудования и материалов.
Александр Исаевич также напомнил, что помимо льготного кредитования и других мер поддержки предприниматели могут получить помощь в продвижении своей продукции через специальный проект Корпорации МСП под названием «МСП шьет».