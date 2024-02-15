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МСП-производители одежды получили 35,9 млрд рублей кредитов с господдержкой

МСП-производители одежды получили 35,9 млрд рублей кредитов с господдержкой

15 февраля 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
Предприятия модной индустрии из сегмента малого и среднего предпринимательства в прошлом году привлекли 35,9 миллиарда рублей по программам льготного финансирования и поручительства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Объем кредитования по этому направлению увеличился на 44% относительно 2022 года. Спрос на льготное финансирование вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, когда еще не было такого количества экономических ограничений, пишет ТАСС.

В тройке регионов — лидеров по привлечению льготного кредитования в производстве одежды, тканей и кожаных изделий оказались Москва (7,16 млрд руб.), Московская область (4,26 млрд руб.) и Ивановская область (3,9 млрд руб.).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил возрастающий интерес потребителей к отечественным брендам одежды. Наряду с этим предприниматели все больше обращаются за дополнительным льготным финансированием. Привлеченные средства они используют для расширения производства, приобретения оборудования и материалов.

Александр Исаевич также напомнил, что помимо льготного кредитования и других мер поддержки предприниматели могут получить помощь в продвижении своей продукции через специальный проект Корпорации МСП под названием «МСП шьет».

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