«Не дадим в обиду наших детей». В Краснокамске требуют вернуть на работу тренера

У ребенка заболела голова, тренер посадил его на лавку. После отдыха у ребенка все еще болела голова, мальчик пошел домой, но у него началась тошнота. Позже отец ребенка позвонил тренеру, вместе они поехали к медикам в Краснокамске, затем ребенка перевезли в Пермь. На следующий день проблем у парня не было.