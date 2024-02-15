«Не дадим в обиду наших детей». В Краснокамске требуют вернуть на работу тренера

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В Краснокамске родители бьют тревогу из-за увольнения тренера из школы бокса «Лидер». Читатели Properm.ru утверждают, что около ста детей рискуют остаться без тренировок. Так как вслед за увольнением одного тренера могут уйти другие.
«Мы не дадим в обиду наших детей и наших замечательных тренеров. Мы все родители школы считаем, что увольнение Казанцева Андрея Владимировича было несправедливо. Требуем его восстановления!», — сказано в обращении родителей, которое распространяется в соцсетях.
Одна из матерей пояснила Properm.ru, что тренера якобы уволили из-за личной неприязни. Родители пытались выйти на контакт с директором Владимиром Потаповым, но он предложил им идти в суд, если его решение их не устраивает: «Родители массово написали заявление на отчисление их детей из школы. На данный момент тренировки не посещают две группы — это около 40 детей», — утверждает женщина.
Действующий тренер школы Владимир Дегтярников пояснил Properm.ru, что считает увольнение его коллеги законным, а директора — справедливым. Казанцев якобы не оказал помощь мальчику, пострадавшему на тренировке — ребенок получил сотрясение мозга.
Сам Андрей Казанцев пояснил Properm.ru, что Потапов, который является не только директором, но и старшим тренером, забирал к себе в группу только способных детей. Казанцев этому мешал, тогда его начали выживать из спортивной школы.
«За незначительные моменты претензии, журнал не заполнен, например, директор делает за это выговор. Была ситуация, что ребенок занимался без шлема — всем детям школа не может предоставить экипировку. Родители вынуждены ее сами покупать. У ребенка этого шлем был, но он его забыл. Парень пропустил удар, я бы не сказал, что он был сильным», — пояснил Казанцев.
У ребенка заболела голова, тренер посадил его на лавку. После отдыха у ребенка все еще болела голова, мальчик пошел домой, но у него началась тошнота. Позже отец ребенка позвонил тренеру, вместе они поехали к медикам в Краснокамске, затем ребенка перевезли в Пермь. На следующий день проблем у парня не было.
Казанцев утверждает, что у родителей не было претензий к тренеру после этого инцидента. Однако директор его уволил. Тренер утверждает, что подал в суд, чтобы восстановиться на работе.
В пресс-службе Минспорта Пермского края пояснили Properm.ru, держат ситуацию на контроле. Администрация Краснокамска, в чьем ведении находится спортивная школа, разбирается в сложившейся ситуации: «Интересы детей являются приоритетом, поэтому решения будут приниматься после разностороннего изучения ситуации».
В самой школе на вопросы корреспондента Properm.ru предпочли не отвечать. На сайте школы сказано, что у них занимаются около 200 детей.
Среди воспитанников школы имеются Чемпионы Мира, серебряные призеры Кубка мира, серебряный призер Чемпионатов Европы, неоднократные призеры международных и российских турниров.