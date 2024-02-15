На мороз из гипермаркета в Перми эвакуировались почти полтысячи человек

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В Перми почти полтысячи человек эвакуировались из строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о срабатывании автоматической установки пожаротушения в здании по шоссе Космонавтов поступило спасателям 15 февраля в 18:25. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и четырёх единиц техники.
На месте пожарные установили, что произошло срабатывание автоматической установки пожаротушения в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной. В результате случившегося погибших и пострадавших нет.
Из здания торгового центра эвакуировались 475 человек, в том числе 75 человек обсуживающего персонала.