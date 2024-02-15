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На мороз из гипермаркета в Перми эвакуировались почти полтысячи человек

На мороз из гипермаркета в Перми эвакуировались почти полтысячи человек

15 февраля 2024, 15:30
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В здании сработала автоматическая система пожаротушения.

В Перми почти полтысячи человек эвакуировались из строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о срабатывании автоматической установки пожаротушения в здании по шоссе Космонавтов поступило спасателям 15 февраля в 18:25. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 20 человек личного состава и четырёх единиц техники.

На месте пожарные установили, что произошло срабатывание автоматической установки пожаротушения в техническом помещении, отгороженном от строительного гипермаркета противопожарной стеной. В результате случившегося погибших и пострадавших нет.

Из здания торгового центра эвакуировались 475 человек, в том числе 75 человек обсуживающего персонала.

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#Происшествия#Пермь#Гу мчс#Леруа мерлен
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