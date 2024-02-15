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На птицефабрике в Прикамье нашли множество нарушений

На птицефабрике в Прикамье нашли множество нарушений

15 февраля 2024, 08:32
Фото: 1MI
В конце прошлого года у птицефабрики «Комсомольской» сменились собственники, ранее у агропредприятия часто находили нарушения.

Сотрудники Россельхознадзора выявили на АО Птицефабрика «Комсомольская» множественные нарушения, рассказали в ведомстве. Рейд на общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах проходил 31 января.

Специалисты обнаружили приоткрытые ворота птицефабрики, что позволяет проникнуть на ее территорию посторонним, в том числе для диких и бродячих животных — переносчиков инфекций. Также один из въездов агропредприятия не был оборудован дезбарьером. Возле предприятия обнаружено скопление помета с частицами скорлупы. Вблизи и на территории птицефабрики были обнаружены так называемые синантропные птицы — воробьи и голуби.

Данные факты говорят о нарушении Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил содержания птицы на птицефабриках, отмечают в Росселтхознадзоре. 7 февраля 2024 года организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения.

В 2023 году у агропредприятия сменился собственник. Банк непрофильных активов «Траст» закрыл сделки по продаже двух сельскохозяйственных активов: птицефабрики «Комсомольская» (Пермский край) и Родниковского свинокомплекса (Челябинская область). Покупателем стало московское ООО «Управление Агроактивами».

Сейчас, судя по соцсетям птицефабрики, предприятие массово набирает на работу сотрудников. Список вакансий обширен — от ветеринаров и инженеров до уборщиков и упаковщиков. Связаться по известным номерам с представителями агропредприятия не удалось, телефоны не отвечали.

В феврале 2022 года на территории агропредприятия произошел пожар. Погибли 33,8 тыс. кур. В конце 2021 года Роспотребнадзор находил на предприятии нарушения.

Птицефабрика «Комсомольская» — производитель полного цикла. Включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. Производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год, которые обеспечивают 2,8 млн голов кур-несушек. Продукция птицефабрики ранее продавалась под брендом «Здоровая ферма» челябинского холдинга «Уралбройлер» в 20 регионах, 90% продаж приходилась на крупнейшие федеральные сети.

415 случаев сальмонеллеза и нарушения на всех птицефабриках. Роспотребнадзор о проверках в Прикамье
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