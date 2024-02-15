На птицефабрике в Прикамье нашли множество нарушений

Специалисты обнаружили приоткрытые ворота птицефабрики, что позволяет проникнуть на ее территорию посторонним, в том числе для диких и бродячих животных — переносчиков инфекций. Также один из въездов агропредприятия не был оборудован дезбарьером. Возле предприятия обнаружено скопление помета с частицами скорлупы. Вблизи и на территории птицефабрики были обнаружены так называемые синантропные птицы — воробьи и голуби.