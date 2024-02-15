На железнодорожном переезде в Прикамье грузовой поезд протаранил грузовик

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На переезде Щучье Озеро сегодня, 15 февраля, около 18 часов местного времени грузовой состав протаранил заглохший большегруз.
По информации редакции Properm.ru, на железнодорожных путях на переезде заглох большегруз, перевозивший кран. Машинист не смог затормозить грузовой состав и снес прицеп у большегруза. Судя по имеющемуся в распоряжении редакции видео, кабина трейлера не пострадала.
В Центральном МСУТ СК России сообщили, что информация о ЧП уточняется. О пострадавших ничего не сообщается.
UPD.
Как стало известно Properm.ru, большегруз вез буровую установку, но заглох на путях. Его безуспешно пытались вытянуть.
Машинист поезда не успел затормозить, протаранил большегруз, а тот снёс опору. У поезда с рельсов сошли две колёсные пары