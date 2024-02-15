На железнодорожном переезде в Прикамье грузовой поезд протаранил грузовик

По информации редакции Properm.ru, на железнодорожных путях на переезде заглох большегруз, перевозивший кран. Машинист не смог затормозить грузовой состав и снес прицеп у большегруза. Судя по имеющемуся в распоряжении редакции видео, кабина трейлера не пострадала.