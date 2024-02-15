Начата проверка по факту столкновения товарного поезда и большегруза в Прикамье

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщают в ведомстве.
По предварительной информации, 15 февраля около 15:00 (МСК) на 1348 км перегона «Щучье озеро — Бартым» Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда №2560 с грузовым автомобилем.
Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось.
В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено, водитель автомобиля получил телесные повреждения.