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Начата проверка по факту столкновения товарного поезда и большегруза в Прикамье

Начата проверка по факту столкновения товарного поезда и большегруза в Прикамье

15 февраля 2024, 14:27
Фото: properm.ru
Тягач с буровой заглох прямо на переезде.
Сюжет
Дтп

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщают в ведомстве.

По предварительной информации, 15 февраля около 15:00 (МСК) на 1348 км перегона «Щучье озеро — Бартым» Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда №2560 с грузовым автомобилем.

Машинист поезда с целью предотвратить наезд применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось.

В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено, водитель автомобиля получил телесные повреждения.

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#Происшествия#Дтп#Переезд#Железная дорога#Транспорт#Железнодорожный переезд
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