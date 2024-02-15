Одна из последних компаний Дмитрия Рыболовлева закрывает бизнес в Перми

«Кастом Кэпитал» была приобретена предпринимателем семь лет назад. Компания специализировалась на закрытии паевых инвестиционных фондов. Организация должна была прекратить деятельность давно, однако сначала она должна была продать имущество инвестфондов, в том числе земельные участки на берегу Черного моря в Краснодарском крае и недвижимость в Перми.