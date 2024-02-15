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В Перми прекращает деятельность компания пермского миллиардера Рыболовлева

Одна из последних компаний Дмитрия Рыболовлева закрывает бизнес в Перми

15 февраля 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

В Перми прекращает деятельность компания пермского миллиардера Рыболовлева

Организация занималась закрытием паевых инвестиционных фондов.

Один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева, ООО УК «Кастом Кэпитал», закрывает свою деятельность в Перми. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Организация подала заявление об аннулировании лицензии на управление инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами. Приказом Банка России от 26 января лицензия была аннулирована.

«Кастом Кэпитал» была приобретена предпринимателем семь лет назад. Компания специализировалась на закрытии паевых инвестиционных фондов. Организация должна была прекратить деятельность давно, однако сначала она должна была продать имущество инвестфондов, в том числе земельные участки на берегу Черного моря в Краснодарском крае и недвижимость в Перми.

Ранее сообщалось, что Федеральный суд Манхэттена отклонил иск Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's. Решением присяжных, принятым после шестичасового совещания, было завершено почти десятилетнее рассмотрение иска бывшего пермяка. По словам Рыболовлева, аукционный дом помогал арт-дилеру Иву Бувье завышать стоимость на купленные бизнесменом произведения искусства на 1 млрд долларов. Иск к Бувье был также отклонен.

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#Недвижимость#Пермь#Иск#Краснодарский край#Черное море#Дмитрий Рыболовлев#Sotheby's#Ив Бувье#Арт-дилер#ООО УК «Кастом Кэпитал»#Аннулирование лицензии#Инвестфонды#Федеральный суд Манхэттена
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