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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Пермякам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков тепла и горячей воды

Пермякам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков тепла и горячей воды

15 февраля 2024, 10:36
Фото: 1MI
Передать показания можно через интернет или в приложении.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учёта (ИПУ) теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приёма показаний продлится до 25 февраля 2024 года.

Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов:

  • в  личном кабинете клиента на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
  • в мобильном приложении АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
  • на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса» по ссылке. Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанций. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции ОАО «КРЦ-Прикамье», АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.

Найти информацию о всех методах передачи показаний ИПУ можно на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» по ссылке.

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