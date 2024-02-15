Пермякам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков тепла и горячей воды

Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанций. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции ОАО «КРЦ-Прикамье», АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.