Пермякам напомнили о необходимости передачи показаний счетчиков тепла и горячей воды

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о необходимости ежемесячной передачи данных индивидуальных приборов учёта (ИПУ) теплоснабжения и горячего водоснабжения. Очередной период приёма показаний продлится до 25 февраля 2024 года.
Юридические лица могут передать показания с помощью дистанционных сервисов:
Физические лица могут передать показания приборов учета через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанций. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции ОАО «КРЦ-Прикамье», АО ВЦ «Инкомус», ПАО «Пермэнергосбыт». Уточнить данные своего РКЦ клиент может в квитанциях, доставленных ранее.
Найти информацию о всех методах передачи показаний ИПУ можно на сайте АО «ЭнергосбыТ Плюс» по ссылке.