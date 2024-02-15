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В Пермском крае за 2023 год выявлено 40 фактов дискредитации ВС РФ

Пермяки стали реже дискредитировать армию РФ

15 февраля 2024, 06:38
Фото: properm.ru

В Пермском крае за 2023 год выявлено 40 фактов дискредитации ВС РФ

За дискредитацию предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей.

За год в Пермском крае было выявлено 40 фактов публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, рассказал глава ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов во время февральского заседания ЗС. Этот показатель снизился. В 2022 году силовики пресекли 52 факта дискредитации армии России.

Кроме того, в прошлом году выявлено восемь преступлений экстремистской направленности, 19 случаев распространения экстремистских материалов. 116 раз публично демонстрировалась нацистская или экстремистская символики.

За дискредитацию ВС РФ предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если преступление совершено повторно в течение года, то могут завести уже уголовное дело. По уголовной статье могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей или отправить в колонию на срок до 5 лет.

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#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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