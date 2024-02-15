Пермяки стали реже дискредитировать армию РФ

За дискредитацию ВС РФ предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если преступление совершено повторно в течение года, то могут завести уже уголовное дело. По уголовной статье могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей или отправить в колонию на срок до 5 лет.