Пермяки стали реже дискредитировать армию РФ

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
За год в Пермском крае было выявлено 40 фактов публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, рассказал глава ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов во время февральского заседания ЗС. Этот показатель снизился. В 2022 году силовики пресекли 52 факта дискредитации армии России.
Кроме того, в прошлом году выявлено восемь преступлений экстремистской направленности, 19 случаев распространения экстремистских материалов. 116 раз публично демонстрировалась нацистская или экстремистская символики.
За дискредитацию ВС РФ предусмотрен штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Если преступление совершено повторно в течение года, то могут завести уже уголовное дело. По уголовной статье могут оштрафовать на 100-300 тыс. рублей или отправить в колонию на срок до 5 лет.