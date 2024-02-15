Погиб на СВО после своего дня рождения. В Чусовом простились с 45-летним рядовым

Сегодня, 15 февраля, в Чусовском городском округе простились с погибшим на СВО Денисом Гладковым. Мужчина родился 2 августа 1978 года и был убит на территории Донецкой народной республики, под Артемовском, 3 августа прошлого года. Известно, что мужчина служил рядовым по контракту в штурмовой роте, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.