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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Чусовом простились с 45-летним рядовым, погибшим на СВО под Артемовском

Погиб на СВО после своего дня рождения. В Чусовом простились с 45-летним рядовым

15 февраля 2024, 12:38
Фото: vk.com/glavachusovoy

В Чусовом простились с 45-летним рядовым, погибшим на СВО под Артемовском

Мужчина погиб еще в августе.

Сегодня, 15 февраля, в Чусовском городском округе простились с погибшим на СВО Денисом Гладковым. Мужчина родился 2 августа 1978 года и был убит на территории Донецкой народной республики, под Артемовском, 3 августа прошлого года. Известно, что мужчина служил рядовым по контракту в штурмовой роте, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

СВО началась около двух лет назад, до 24 февраля 2022 года. Сроки завершения ее неизвестны. Число погибших военнослужащих со стороны России не оглашается властями, только публикуются некрологи об отдельных людях.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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