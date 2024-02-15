Поставщик больничного питания «Элиона» требует с Минимущества Прикамья 35 миллионов

8 июля 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 7 июля 2022 года Юмина пересекла государственную границу Российской Федерации. 20 марта следствие вынесло постановление о ее привлечении по делу о взятке Мезенцевой в качестве обвиняемой, после чего в апреле ее объявили в розыск. Впоследствии она была задержана в Москве и этапирована в Пермь, сейчас Юмина находится под домашним арестом. В 2021 году в розыск объявлялась и Кузьмина, которая также уехала в Москву и была поймана и этапирована в Пермь весной 2022 года.