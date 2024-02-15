Поставщик больничного питания «Элиона» требует с Минимущества Прикамья 35 миллионов

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Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать иск пермского поставщика больничной еды, компании «Элиона» к региональному Минимущества. Предприятие требует с ведомства упущенную выгоду либо неосновательное обогащение после признания ничтожности сделки о приватизации пищеблока с подвалом в Чайковской ЦГБ. собственность государства.
В начале заседания представитель «Элионы» Ирина Жуланова попросила суд отложить рассмотрение дела — накануне региональное Минимущества направило отзыв на иск, и юристу необходимо время, чтобы согласовать позицию с руководством «Элионы». По словам представителя министерства Марии Коньшиной, суть отзыва на иск сводится к двум моментам: «Минимущества не является надлежащим ответчиком по делу, а размер требований в 35 млн рублей ничем не обоснован».
В министерстве считают, что поскольку компания «Элиона» арендовала помещения пищеблока у больницы у МУП «Оскар», а приобрела их — у ООО «Оскар», то ответчиком по делу могут быть они или администрация Чайковского городского поселения. Что касается размера требований, то, как прозвучало в суде, непонятно, почему к кадастровой стоимости истец применил коэффициент в 70%. По словам Коньшиной, заявленная кадастровая стоимость помещений в 50 млн рублей не подтверждена выпиской из Росреестра, а только данными с сайта «реестр.орг».
Как было замечено во время заседания, ООО «Оскар» сейчас фактически не ведет никакой деятельности, а поэтому у такого ответчика взыскать что-либо может оказаться затруднительно.
Юрист «Элионы» Жуланова пояснила требования тем, что если бы речь шла о покупке любой другой недвижимости, то ее стоимость с 2020 года также выросла бы.
По мнению представителя истца, судебная практика позволяет привлечь министерство и взыскать неосновательное обогащение от получения помещений, поскольку именно Минимущества выступило истцом по делу о возврате пищеблока в государственную собственность. Муниципалитет и ООО «Оскар» выступали вместе с «Элионой» ответчиками. Также Жуланова ходатайствовала о привлечении в качестве третьего лица управления Росреестра для определения реальной кадастровой стоимости, но суд отказал в этом истцу.
По мнению Минимущества с учетом решений трех инстанций судов по делу об изъятии пищеблока, при расчете размера взыскания необходимо учитывать и то, что законное основание на использование пищеблока у «Элионы» с 2020 года отсутствовало, арендную плату после покупки компания никому не платила. А поскольку суды признали действия ответчиков по отчуждению здания недобросовестными, значит необходимо учитывать и размер недополученной оплаты от использования частной компанией государственного имущества. По словам представителя «Элионы», поставщик обедов и сейчас не усматривает в своих действиях недобросовестности.
Спор в суде возник и вокруг вариантов расчета упущенной прибыли или неосновательного обогащения. Судья Ирина Елизарова указала юристу «Элионы», что компания должна к следующему заседанию уточнить в требованиях, что именно она хочет взыскать: упущенную прибыль или неосновательное обогащение, от этого зависит круг привлекаемых по делу сторон. После чего рассмотрение дела было отложено до 7 марта.
После того, как кассационная инстанция в конце прошлого года, отклонила жалобы «Элионы» на решение о возврате помещений пищеблока Чайковской горбольницы в собственность государства, компания освободила здание. Как рассказали журналисту Properm.ru знакомые с ситуацией собеседники, специалисты краевого Минздрава нашли помещение в «ужасном состоянии, со следами грибка на стенах. Вывезено все кухонное оборудование и мебель». По словам собеседника, сейчас больничные обеды готовит другой поставщик — «Общепит сервис» из Удмуртии, но пищеблок в настоящий момент использован быть не может и требует ремонта.
Сейчас у компаний, связанных с «Элионой» («Медилайн» и «Амега») нет никаких госконтрактов на поставку лечебного питания в Чайковском. Ранее они поставляли горячее питание в Чайковский психоневрологическом интернате, городскую и детскую больницы. Общий объем госконтрактов, полученный ими в этом районе составил около 300 млн рублей. На сегодня из трех связанных компаний регистрация в Пермском крае сохранилась только у «Элионы», «Амега» и «Медилайн» юридически «переехали» в Москву. С 2022 года компания «Элиона» не получила ни одного госконтракта.
Работать по госконтрактам в Чайковском компании начали с 2016 года, когда комплекс зданий «Айболита» начало арендовать ООО «Элиона». В 2017 году компания Эльфиры Кузьминой взяла в долгосрочную аренду у муниципального предприятия оба здания, по словам бывшего директора МУП «Оскар» Игоря Смирнова, «за стоимость ремонта, как бы взаимозачетом». До этого короткое время предприятия готовили обеды на базе ДПНИ.
Прокуратура начинала проверять законность продажи больничного пищеблока в частные руки еще в 2021 году. В декабре прошлого года прокурор Чайковского района Алмаз Сакаев отменил решение полиции о прекращении доследственной проверки действий должностных лиц администрации Чайковского городского округа Юрия Вострикова (бывшего главы) и его подчиненной Ларисы Елькиной.
С 2020 года компания «Элиона» и так или иначе связанные с ней люди фигурируют в материалах уголовных дел. В 2022 году была признана виновной в даче взятки бенефициар группы компаний — поставщиков обедов Эльфира Кузьмина. Ее задержали 18 июня 2020 года оперативники УФСБ России по Пермскому краю при попытке дать взятку заместителю главного врача детской клинической больница имени П. И. Пичугина Дмитрию Бондарю.
Тогда же на миллион рублей мировой судья в Индустриальном районе оштрафовал само предприятие «Элиона» на 1 млн рублей — также по делу о взятке. Одновременно с ним рассматривалось уголовное дело о даче взятки еще одному главному врачу — Максиму Мезенцеву, возглавлявшему на тот момент онкодиспансер. Сам главврач сначала признал вину, но впоследствии отказался от своих слов. За получение сертификата в «М-Видео» к новому году он был приговорен к штрафу в размере 300 тыс. рублей и запрету занимать руководящие должности в течение двух лет.
Сейчас в Индустриальном районном суде рассматривается еще одно уголовное дело — в отношении бухгалтера «Элионы» Марины Юминой. Она обвиняется в даче взятки Мезенцеву. Дело поступило на рассмотрение в январе 2024 года, сейчас идет судебное следствие и допрос свидетелей.
Интересная деталь. Судя по данным Свердловского районного суда, после задержания летом 2020 года Кузьминой, Юмина проходила по делу Кузьминой свидетелем. В сентябре 2021 года она была допрошена следователем СКР по делу о взятке Бондарю, после чего уехала из России, предположительно в ОАЭ. В декабре 2021 года было возбуждено уголовное дело о взятке Мезенцеву, на протяжении долгого времени силовики не могли дозвониться до бухгалтера «Элионы» и найти ее ни в пермской квартире, ни по месту жительства в Москве, о котором следствию рассказал ее муж.
8 июля 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 7 июля 2022 года Юмина пересекла государственную границу Российской Федерации. 20 марта следствие вынесло постановление о ее привлечении по делу о взятке Мезенцевой в качестве обвиняемой, после чего в апреле ее объявили в розыск. Впоследствии она была задержана в Москве и этапирована в Пермь, сейчас Юмина находится под домашним арестом. В 2021 году в розыск объявлялась и Кузьмина, которая также уехала в Москву и была поймана и этапирована в Пермь весной 2022 года.
С прошлого года компания «Элиона» пытается взыскать с Минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей. Дело с октября 2023 года оставалось без движения — истец не уведомил стороны при подаче иска.
В иске «Элионы» указана кадастровая стоимость двух объектов в 50 млн рублей, истцы по Налоговому Кодексу применили для взыскания упущенной выгоды коэффициент 0,7. Таким образом получилась сумма требований в 35 млн рублей
Пищеблок оказался в собственности частной компании «Элиона» после того, как МУП «Оскар», у которого помещения брали в аренду, был реорганизован в ООО. «Оскар» стал собственником пищеблока после того, как муниципалитет наделил свое предприятие функцией приготовления больничных обедов и передал помещения «Оскару» в управление. Во время передачи в ведение региона имущественного комплекса горбольницы пищеблок остался в частных руках.
Минимущества только через семь лет начало процесс возвращения больничного пищеблока под свою юрисдикцию. Как было установлено в суде по иску Минимущества к «Элионе» по делу о возвращении объекта, а также администрации Чайковского городского округа (и подконтрольному ей ООО «Оскар»), переход больничного пищеблока стал возможным в результате цепочки фиктивных сделок.
С 2010 года пищеблок был в управлении чайковского МУП «Оскар». В 2017 году он вместе со всеми зданиями больницы должен был перейти из муниципального ведения в собственность Пермского края. После передачи медучреждений из муниципалитетов в региональный Минздрав, имущество больниц также переводили в управление Минимущества Пермского края. В 2016 году был сформирован земельный участок со зданиями лечебных корпусов, но про «Айболит» «забыли». По закону он не мог быть выделен из общего имущественного комплекса больницы, поскольку связан общими коммуникациями. Это было причиной и обращения прокурора Чайковского, и доследственных проверок в 2020–2021 годах.