Потенциал АПК зависит от финансовой грамотности сельхозтоваропроизводителей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Главное профессиональное событие нашего региона на протяжении трех дней продемонстрировало технические решения АПК и механизмы эффективности в работе сельского хозяйства. Все это время делегации из сельскохозяйственных регионов Пермского края, городов Урала и Поволжья смогли поделиться опытом и обсудить вопросы эффективности. Гости и участники посетили тематические форумы, оценили новое оборудование и подписали выгодные контракты.
На выставке нам удалось поговорить с Сергеем Простатиным, генеральным директором АО СК «РСХБ-Страхование», являющейся лидером сельскохозяйственного страхования в России.
— Сергей Иванович, оцените страхование в агросекторе в целом: какая ситуация на данный момент в отрасли, появились ли новые тренды по сравнению с предыдущими годами?
— Агрострахование на протяжении последних лет демонстрирует стабильное динамическое развитие, которое выражено не только в числовых показателях — росте сборов, выплат и охвата страхованием, но и в том, как в процесс включены все заинтересованные стороны — государство, страховой бизнес и сами аграрии. В последнее время многие регионы, даже те, которые можно было условно назвать благоприятными, сталкиваются с погодной турбулентностью, которая приводит к росту убытков сельхозтоваропроизводителей. Защитить предприятия агропромышленного комплекса от нестабильных природных условий могут программы агрострахования и в первую очередь — программа страхования на случай ЧС.
— Правительство планирует выделить в 2024 году 3 млрд рублей на цифровую трансформацию агропромышленного комплекса. Какие цифровые технологии внедряются в АПК, чем они помогают сельскому хозяйству? С какими цифровыми инструментами работает Ваша компания?
— Главным инструментом, которым мы апеллируем сейчас и который будет иметь активное развитие, — космониторинг. Это изучение состояния посевов на момент заключения договора, их рост и развитие. Благодаря этому ресурсу существует возможность ретроспективной оценки той или иной растительной культуры, а именно то, как она выглядела пару лет назад.
Следующее важное направление — работа с большими базами. Для нас при оценке риска важно учитывать сразу несколько параметров: погодные условия, историю урожайности предприятия, соблюдение агротехнологий. В прошлом году АО СК «РСХБ-Страхование» запустило программу автоматического скоринга, которая совмещает все эти факторы. По нашему мнению, любая автоматизация процессов ведет к сокращению временных лагов, что положительно сказывается как на стадии заключения договора, так и на стадии рассмотрения заявленного убытка. На текущий момент после внедрения цифровых технологий на рассмотрение типового договора, попадающего на автоматический скоринг, тратится не более пары секунд, а ранее это занимало не менее 10-30 минут.