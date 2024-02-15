Потенциал АПК зависит от финансовой грамотности сельхозтоваропроизводителей

— Агрострахование на протяжении последних лет демонстрирует стабильное динамическое развитие, которое выражено не только в числовых показателях — росте сборов, выплат и охвата страхованием, но и в том, как в процесс включены все заинтересованные стороны — государство, страховой бизнес и сами аграрии. В последнее время многие регионы, даже те, которые можно было условно назвать благоприятными, сталкиваются с погодной турбулентностью, которая приводит к росту убытков сельхозтоваропроизводителей. Защитить предприятия агропромышленного комплекса от нестабильных природных условий могут программы агрострахования и в первую очередь — программа страхования на случай ЧС.