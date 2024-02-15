Прокуратура обжалует приговор бывшей вице-премьеру правительства Прикамья

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Государственное обвинение и защита бывшей вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой обжалуют ее приговор. Апелляционные жалобы поступили соответственно 13 и 14 февраля. По словам адвоката бывшей чиновницы Александра Березина, свою жалобу планирует и сама осужденная: «У нее есть еще два дня на подачу апелляции, поскольку решение Ленинского суда из-за ареста она получила позднее, чем прокуратура и защита». Стороны могут по закону подать жалобу в течение 15 дней после получения мотивировочной части решения.
Адвокат Березин в своей жалобе просит полностью отменить приговор, как он и заявлял после его оглашения. Елена Лопаева свою вину в присвоении денег не признавала полностью.
По информации журналиста Properm.ru, прокуратура обжалует приговор в части дополнительного наказания. Гособвинитель Светлана Плотникова в прениях сторон просила лишить Лопаеву права занимать должности на госслужбе в течение 2,5 лет. Однако суд не назначил дополнительного наказания.
31 января судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова провозгласила решение по делу о хищении 68 млн рублей в фонде «Содействие XXI век». Единственную обвиняемую по делу Елену Лопаеву признали виновной в растрате средств фонда и приговорили к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Лопаеву арестовали в зале суда.