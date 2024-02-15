Прокуратура обжалует приговор бывшей вице-премьеру правительства Прикамья

Государственное обвинение и защита бывшей вице-премьера правительства Пермского края Елены Лопаевой обжалуют ее приговор. Апелляционные жалобы поступили соответственно 13 и 14 февраля. По словам адвоката бывшей чиновницы Александра Березина, свою жалобу планирует и сама осужденная: «У нее есть еще два дня на подачу апелляции, поскольку решение Ленинского суда из-за ареста она получила позднее, чем прокуратура и защита». Стороны могут по закону подать жалобу в течение 15 дней после получения мотивировочной части решения.