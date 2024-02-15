РЭО: С 2025 года производители начнут отчитываться об использовании вторсырья

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Данная форма была создана в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». При этом юрлица, использующие вторсырьё и производящие его, должны будут ежегодно направлять отчёты в Минпромторг, пишет 56orb.ru.
По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Именно поэтому нужна система учёта этого ценного ресурса.
РЭО и Минпромторг уже готовят список, в который внесут материалы и продукцию. Это упростит учёт и поможет сформировать систему государственного наблюдения за созданием вторсырья.
Сообщается, что перечень формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, утверждённым Росстандартом в конце минувшего года.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что Росстат утвердил форму федерального статистического наблюдения. Она поможет формировать актуальную картину применения вторсырья в Российской Федерации.