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Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

РЭО: С 2025 года производители начнут отчитываться об использовании вторсырья

РЭО: С 2025 года производители начнут отчитываться об использовании вторсырья

15 февраля 2024, 09:27
Фото: 1MI
Российский экологический оператор и Минпромторг разработали форму для учета вторичного сырья. В неё включат информацию об образовании вторсырья, использовании и поставках.

Данная форма была создана в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». При этом юрлица, использующие вторсырьё и производящие его, должны будут ежегодно направлять отчёты в Минпромторг, пишет 56orb.ru.

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Именно поэтому нужна система учёта этого ценного ресурса.

РЭО и Минпромторг уже готовят список, в который внесут материалы и продукцию. Это упростит учёт и поможет сформировать систему государственного наблюдения за созданием вторсырья.

Сообщается, что перечень формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, утверждённым Росстандартом в конце минувшего года.

Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что Росстат утвердил форму федерального статистического наблюдения. Она поможет формировать актуальную картину применения вторсырья в Российской Федерации.

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