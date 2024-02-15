РЭО: С 2025 года производители начнут отчитываться об использовании вторсырья

По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики составит: не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве. Именно поэтому нужна система учёта этого ценного ресурса.