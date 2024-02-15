Школьницу из Перми отобрали у матери и отправили в наркодиспансер

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Пермские приставы отобрали у пьющей матери 15-летнюю девочку. Отец с ними не жил. Девочка, которую не контролировали, постоянно сбегала из дома, выпивала, употребляла запрещенные вещества. В краевом Минсоце посчитали, что девочку нужно спасать от зависимостей, поэтому подали в суд. Суд решил изъять школьницу из семьи.
Приставы приехали в квартиру, но мать сообщила, что дочь снова сбежала. Позже школьницу задержали и доставили в полицию, а после — в краснокамский филиал наркологического диспансера. Позже ее отправят на реабилитацию в центр для несовершеннолетних в Добрянке.