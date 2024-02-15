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Школьницу из Перми отобрали у матери и отправили в наркодиспансер

Школьницу из Перми отобрали у матери и отправили в наркодиспансер

15 февраля 2024, 05:02
Фото: fusionbrain.ai
Девочка употребляла запрещенные вещества и выпивала.

Пермские приставы отобрали у пьющей матери 15-летнюю девочку. Отец с ними не жил. Девочка, которую не контролировали, постоянно сбегала из дома, выпивала, употребляла запрещенные вещества. В краевом Минсоце посчитали, что девочку нужно спасать от зависимостей, поэтому подали в суд. Суд решил изъять школьницу из семьи.

Приставы приехали в квартиру, но мать сообщила, что дочь снова сбежала. Позже школьницу задержали и доставили в полицию, а после — в краснокамский филиал наркологического диспансера. Позже ее отправят на реабилитацию в центр для несовершеннолетних в Добрянке.

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#Пермь#Детский мир#Дети#Родители
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