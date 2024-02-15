Школьницу из Перми отобрали у матери и отправили в наркодиспансер

Приставы приехали в квартиру, но мать сообщила, что дочь снова сбежала. Позже школьницу задержали и доставили в полицию, а после — в краснокамский филиал наркологического диспансера. Позже ее отправят на реабилитацию в центр для несовершеннолетних в Добрянке.