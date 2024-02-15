Следком заинтересовался состоянием аварийного причала в Добрянском округе

Паром не может подойти к причалу при низком уровне воды, что делает невозможным доставки в деревню специального транспорта. В 2021 году было принято решение ограничить эксплуатацию причала до июня 2023 года, поскольку его состояние не отвечало требованиям безопасности. Планировался ремонт, однако работы так и не были проведены.