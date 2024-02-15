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Следком заинтересовался состоянием аварийного причала в Добрянском округе

Следком заинтересовался состоянием аварийного причала в Добрянском округе

15 февраля 2024, 13:48
Фото: Скриншот из видео ОНФ
Причал не могут отремонтировать уже много лет.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ждёт доклад о состоянии паромного причала в деревне Лябово Добрянского округа. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

В деревне Лябово Добрянского округа причал, который соединяет населенный пункт с районным центром, находится в аварийном состоянии. Деревянные конструкции причала сильно разрушены, а пологий спуск непригоден для использования.

Паром не может подойти к причалу при низком уровне воды, что делает невозможным доставки в деревню специального транспорта. В 2021 году было принято решение ограничить эксплуатацию причала до июня 2023 года, поскольку его состояние не отвечало требованиям безопасности. Планировался ремонт, однако работы так и не были проведены.

Центральное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку на основании жалоб жителей. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну представить доклад о её результатах.

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#Бастрыкин#Добрянка#Су скр#Транспорт#Паром#Паромная переправа#Александр Бастрыкин#Добрянский округ
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