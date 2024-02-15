Состояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось

Трое из восьми пострадавших неделю назад при ЧП на газопроводе в Куеде, пошли на поправку. Двое детей и взрослых получают необходимую помощь в городской клинической больнице имени Гринберга. Их состояние с положительной динамикой расценивается как удовлетворительное, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.