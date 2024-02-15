Состояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Трое из восьми пострадавших неделю назад при ЧП на газопроводе в Куеде, пошли на поправку. Двое детей и взрослых получают необходимую помощь в городской клинической больнице имени Гринберга. Их состояние с положительной динамикой расценивается как удовлетворительное, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
Кроме того, двое тяжело пострадавших — ранее стало известно, что это молодой человек и женщина, — по-прежнему находятся в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Им оказывается необходимая специализированная помощь. Также на прошлой неделе сообщалось, что три человека проходят амбулаторное лечение.
Крупный пожар после разгерметизации газопровода в деревне Солодовка Куединского района произошел поздно вечером 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, среди них двое детей, а также сгорели три частных дома и надворные постройки. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).