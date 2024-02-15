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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куеде

Состояние троих пострадавших при ЧП на газопроводе у Куеды улучшилось

15 февраля 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Куеде

Вечером 8 февраля произошёл взрыв, а затем пожар.

Трое из восьми пострадавших неделю назад при ЧП на газопроводе в Куеде, пошли на поправку. Двое детей и взрослых получают необходимую помощь в городской клинической больнице имени Гринберга. Их состояние с положительной динамикой расценивается как удовлетворительное, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Кроме того, двое тяжело пострадавших — ранее стало известно, что это молодой человек и женщина, — по-прежнему находятся в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Им оказывается необходимая специализированная помощь. Также на прошлой неделе сообщалось, что три человека проходят амбулаторное лечение.

Крупный пожар после разгерметизации газопровода в деревне Солодовка Куединского района произошел поздно вечером 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, среди них двое детей, а также сгорели три частных дома и надворные постройки. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Следственный комитет России заинтересовался ЧП на газопроводе в Куединском районе
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#Происшествия#Общество#Пермь#Пожар#Минздрав#Крупное ЧП в Куеде
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