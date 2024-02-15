Стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в ПФО

За неделю в Пермском крае незначительно снизились цены на бензин. По данным Росстата, сильнее всего подешевело дизельное топливо — на 6 копеек. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась на том же уровне, остальной бензин подешевел всего лишь на 1 копейку.