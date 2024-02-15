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Росстат: заправки в Перми за неделю снизили цены на бензин на 1 копейку

Стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в ПФО

15 февраля 2024, 04:04
Фото: 1MI

Росстат: заправки в Перми за неделю снизили цены на бензин на 1 копейку

При этом цены немного снизились.
Сюжет
Уфас

За неделю в Пермском крае незначительно снизились цены на бензин. По данным Росстата, сильнее всего подешевело дизельное топливо — на 6 копеек. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась на том же уровне, остальной бензин подешевел всего лишь на 1 копейку.

Пермский край Средние цены на 31 января Средние цены на 5 февраля Средние цены на 12 февраля
Бензин автомобильный 56,02 54,98 54,97
Марка АИ-92 50,71 50,71 50,70
Марка АИ-95 55,12 55,12 55,11
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,41 65,36 65,30

Несмотря на это, цены на топливо в Прикамье остаются самыми высокими в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Пензенская область, где средние цены на бензин находятся на уровне 53,91.

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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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