Стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в ПФО

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
За неделю в Пермском крае незначительно снизились цены на бензин. По данным Росстата, сильнее всего подешевело дизельное топливо — на 6 копеек. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше осталась на том же уровне, остальной бензин подешевел всего лишь на 1 копейку.
|Пермский край
|Средние цены на 31 января
|Средние цены на 5 февраля
|Средние цены на 12 февраля
|Бензин автомобильный
|56,02
|54,98
|54,97
|Марка АИ-92
|50,71
|50,71
|50,70
|Марка АИ-95
|55,12
|55,12
|55,11
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,41
|65,36
|65,30
Несмотря на это, цены на топливо в Прикамье остаются самыми высокими в Приволжском федеральном округе. На втором месте находится Пензенская область, где средние цены на бензин находятся на уровне 53,91.