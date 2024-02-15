В Чувашии задержали пермяка с 28 килограммами наркотиков

В Чувашии на федеральной трассе М-12 «Восток» задержали 39-летнего жителя Пермского края. В передней и задней части автомобиля Toyota силовики нашли почти 28 кг наркотиков: 17 кг гашиша, 9 кг мефедрона, 1 кг кокаина. При этом в МВД отмечают, что мужчина ранее не был судим.