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В Чувашии задержали пермяка с 28 килограммами наркотиков

В Чувашии задержали пермяка с 28 килограммами наркотиков

15 февраля 2024, 03:00
Фото: mvdmedia.ru
Наркокурьер раньше внимание силовиков не привлекал.

В Чувашии на федеральной трассе М-12 «Восток» задержали 39-летнего жителя Пермского края. В передней и задней части автомобиля Toyota силовики нашли почти 28 кг наркотиков: 17 кг гашиша, 9 кг мефедрона, 1 кг кокаина. При этом в МВД отмечают, что мужчина ранее не был судим.

Полицейским для обнаружения наркотиков пришлось лезть под автомобиль — там и были обнаружены запрещенные вещества.

Сейчас возбуждено уголовное дело за перевозку наркотиков в крупном размере. Пермяку грозит огромный срок в колонии — от 15 до 20 лет. Также предусмотрено пожизненное лишение свободы. Мужчина находится под арестом.

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#Пермь#Наркотики#Полиция
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