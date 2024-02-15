В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника

Это уже не первая атака по нефтебазе в Курской области. В субъекте действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности. В июне 2023 года Роман Старовойт сообщал, что дрон атаковал одну из нефтебаз, тогда никаких разрушений не было зафиксировано.