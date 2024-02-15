В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
После атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отмечает, что объект атаковали с помощью украинского беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. Об атаке губернатор заявил ночью 15 февраля.
Это уже не первая атака по нефтебазе в Курской области. В субъекте действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности. В июне 2023 года Роман Старовойт сообщал, что дрон атаковал одну из нефтебаз, тогда никаких разрушений не было зафиксировано.