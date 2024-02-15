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В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника

В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника

15 февраля 2024, 02:44
Фото: Изображение Midjourney
Местные власти утверждают, что никто не пострадал.

После атаки БПЛА загорелась нефтебаза в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отмечает, что объект атаковали с помощью украинского беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы. Об атаке губернатор заявил ночью 15 февраля.

Это уже не первая атака по нефтебазе в Курской области. В субъекте действует средний уровень реагирования и высокий уровень террористической опасности. В июне 2023 года Роман Старовойт сообщал, что дрон атаковал одну из нефтебаз, тогда никаких разрушений не было зафиксировано.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотник#Беспилотники#Дрон
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