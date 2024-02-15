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В центре Москвы утром 15 февраля вспыхнул сильный пожар в здании «Известия холл»

В Москве при крупном пожаре в здании «Известия холл» пропал человек

15 февраля 2024, 04:41
Фото: Telegram-канал SHOT

В центре Москвы утром 15 февраля вспыхнул сильный пожар в здании «Известия холл»

Огонь уничтожил часть построек во внутреннем дворе.

Сегодня утром, 15 февраля, в здании концертного зала «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы начался сильный пожар. Огонь охватил кровлю. По предварительным данным, начался пожар в административном здании, а затем перешел в бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, пишут «Новые известия».

В итоге из здания экстренно эвакуировали людей, многие вышли сами, почувствовав запах дыма. По данным МЧС России, предварительная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. Само здание «Известий» находится на реконструкции. Пожару присвоен третий ранг сложности, сейчас огонь пытаются ликвидировать.

По сообщениям источников Telegram-канала Baza, внутри здания обрушился металлический купол. В здании может находиться около 70 баллонов с газом. Один человек находится внутри и на связь не выходит. Кроме того, из-за пожара перекрыты три полосы движения из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и ограничено движение по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

UPD. В МЧС России сообщили в 12:16, что пожар полностью ликвидирован.

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#Происшествия#Общество#Пожар#Москва#МЧС России
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