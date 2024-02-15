В Москве при крупном пожаре в здании «Известия холл» пропал человек

По сообщениям источников Telegram-канала Baza, внутри здания обрушился металлический купол. В здании может находиться около 70 баллонов с газом. Один человек находится внутри и на связь не выходит. Кроме того, из-за пожара перекрыты три полосы движения из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца и ограничено движение по одной из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.