В Перми -30°С, а по Юбилейному текут ручьи. В НОВОГОРе заявляют, что они ни при чем

«Каждый раз, когда появляются жалобы на увеличенное количество луж на этом перекрестке, специалисты „НОВОГОРа“ берут анализ воды для того, чтобы определить причину утечки. И каждый раз делают выводы о том, что это не водопроводная вода, а близкая к канализации, но и не канализация. Это вода, которая сливается из близлежащих частных домов в дренажные каналы, а затем собирается в ливневой системе. Вероятно, это сточная вода из душевых, раковин, стиральных машин», — ссылаются на слова главного инженера компании Константина Гусева в пресс-службе.