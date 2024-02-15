В Перми -30°С, а по Юбилейному текут ручьи. В НОВОГОРе заявляют, что они ни при чем

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В соцсетях появилось видео с текущими по улице Суздальской в Перми потоками воды. Из-за потопа в микрорайоне Юбилейный в корпусе школ №82 учащиеся были отправлены заниматься домой, на удаленку. «Такое бывает, — рассказала журналисту Properm.ru сотрудница школы, — то потоп, то воды в школе нет. Школьникам и их родителям рекомендовано ориентироваться на режим занятий, который им присылает в школьном чате классный руководитель».
Утром 13 февраля в микрорайоне Юбилейный Перми застрял мусоровоз. Об этом сообщила читательница Properm.ru. На фотографии видно, что служебный автомобиль не может выбраться из завалов мокрого снега на дороге. Инцидент также произошел на улице Суздальская.
Изначально появилась информация о том, что потоки воды по Суздальской появились из-за аварии на водоводе. Но эта информация не подтвердилась, сообщают в компании «НОВОГОР-Прикамье». В ночь на 15 февраля специалисты «НОВОГОРа» даже отключали на несколько часов проходящий рядом водопровод, однако утечка не была обнаружена и потоки воды не уменьшились.
В ближайшее время ремонтники компании планируют новое отключение и еще одну проверку целостности водовода и канализационных сетей, — рассказали журналисту Properm.ru в коммунальном предприятии. Это делается для того, чтобы удостовериться окончательно в причине потопа. Коммунальщики утверждают, что всему виной недобросовестные собственники частных домов.
Как утверждают в «НОВОГОРе», проблемы с проездом-переходом перекрестка улиц Суздальская и Балхашская и подходов к нему возникают из года в год с неприятной регулярностью. В очередной раз ситуация обострилось в начале февраля 2024 года, когда вода из дренажной системы, попадающая на проезжую часть, смешалась с обильным снегом и создала труднопреодолимые препятствия и для машин, и для пешеходов.
«Каждый раз, когда появляются жалобы на увеличенное количество луж на этом перекрестке, специалисты „НОВОГОРа“ берут анализ воды для того, чтобы определить причину утечки. И каждый раз делают выводы о том, что это не водопроводная вода, а близкая к канализации, но и не канализация. Это вода, которая сливается из близлежащих частных домов в дренажные каналы, а затем собирается в ливневой системе. Вероятно, это сточная вода из душевых, раковин, стиральных машин», — ссылаются на слова главного инженера компании Константина Гусева в пресс-службе.
По данным коммунальщиков, 14 февраля по просьбе администрации Свердловского района спецтехника «НОВОГОРа» очистила ул. Суздальскую от наледи. Вечером 14 февраля поток воды на этом участке даже усилился, так как грейдер, убрав наледь, освободил путь для сточной воды. Одновременно с тем сейчас обновляется участок централизованного водоснабжения по ул. Балхашская. Там заменяют водопровод протяженностью почти 300 метров.
В администрации Перми журналисту Properm.ru пояснили, что сейчас в создавшейся ситуации разбираются и сходу ответить о причинах потопа не смогут. По словам представителей мэрии, сотрудники администрации Свердловского района вместе с коммунальщиками выехали на место потопа. После чего предварительные причины ЧП будут озвучены публично.