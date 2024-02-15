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Дептранс Перми сообщил о нехватке 300 водителей автобусов

В Перми не удается справиться с дефицитом водителей автобусов

15 февраля 2024, 06:15
Фото: properm.ru

Дептранс Перми сообщил о нехватке 300 водителей автобусов

Пермяки не хотят идти работать водителями автобусов, с трамваями ситуация лучше.

Ситуация с дефицитом водителей в краевой столице не меняется. В марте 2023 года в Перми не хватало около 300 водителей автобусов, в сентябре цифра была той же. В городском Дептрансе сообщили Properm.ru, что сейчас также не хватает около 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев.

«Количество водителей в штате постоянно меняется. На регулярной основе перевозчики не сообщают о количестве кадров в штате, но по оценкам департамента транспорта пока он остается на прежнем уровне», — пояснили в пресс-службе.

Власти отмечают, что находятся в диалоге с перевозчиками для решения проблемы, однако добавляют — задача по привлечению кадров стоит именно перед перевозчиками.

Ранее начальник городской Дептранса Анатолий Путин отмечал, что не хватает около 30% водителей. Для уменьшения этого показателя, например, сняли запрет на работу в общественном транспорте некоторых трудовых мигрантов.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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