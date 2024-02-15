В Перми не удается справиться с дефицитом водителей автобусов

Ситуация с дефицитом водителей в краевой столице не меняется. В марте 2023 года в Перми не хватало около 300 водителей автобусов, в сентябре цифра была той же. В городском Дептрансе сообщили Properm.ru, что сейчас также не хватает около 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев.