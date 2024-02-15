В Перми не удается справиться с дефицитом водителей автобусов

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Ситуация с дефицитом водителей в краевой столице не меняется. В марте 2023 года в Перми не хватало около 300 водителей автобусов, в сентябре цифра была той же. В городском Дептрансе сообщили Properm.ru, что сейчас также не хватает около 300 водителей автобусов и 29 водителей трамваев.
«Количество водителей в штате постоянно меняется. На регулярной основе перевозчики не сообщают о количестве кадров в штате, но по оценкам департамента транспорта пока он остается на прежнем уровне», — пояснили в пресс-службе.
Власти отмечают, что находятся в диалоге с перевозчиками для решения проблемы, однако добавляют — задача по привлечению кадров стоит именно перед перевозчиками.
Ранее начальник городской Дептранса Анатолий Путин отмечал, что не хватает около 30% водителей. Для уменьшения этого показателя, например, сняли запрет на работу в общественном транспорте некоторых трудовых мигрантов.