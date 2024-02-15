В Перми серьезно выросла нагрузка на педиатров из-за подъема заболеваемости

В Перми из-за напряженной эпидемиологической ситуации увеличилась нагрузка на педиатров. В пресс-службе регионального Минздрава отмечают, что стало больше пациентов сообщают педиатры поликлиники №1. Тенденция сохраняется уже несколько недель. Городская поликлиника №1 — одна из самых крупных в краевой столице, к ней прикреплены более 45 тыс. детей, которые живут в Мотовилихинском районе.