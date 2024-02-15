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В Перми серьезно выросла нагрузка на педиатров из-за подъема заболеваемости

В Перми серьезно выросла нагрузка на педиатров из-за подъема заболеваемости

15 февраля 2024, 03:47
Фото: пресс-служба краевого Минздрава
В ближайшее время число заболевших должно снизиться.

В Перми из-за напряженной эпидемиологической ситуации увеличилась нагрузка на педиатров. В пресс-службе регионального Минздрава отмечают, что стало больше пациентов сообщают педиатры поликлиники №1. Тенденция сохраняется уже несколько недель. Городская поликлиника №1 — одна из самых крупных в краевой столице, к ней прикреплены более 45 тыс. детей, которые живут в Мотовилихинском районе.

Каждый день за медпомощью обращаются около 300 детей. Главный врач ГДКП №1 Андрей Сенюшкин отмечает, что образуются очереди — это неизбежная ситуация. После приема в больницах врачи совершают десятки выездов к пациентам на дом.

Специалисты отмечают, что число заболевших в ближайшее время должно начать снижаться, тогда медики смогут вернуться к штатной работе.

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